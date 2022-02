Zwischen 3,55 und 4,84 Millionen Menschen hatten am Dienstag- und Mittwochabend im Ersten Deutschen Fernsehen die ersten vier Teile der Miniserie "ZERV – Zeit der Abrechnung" gesehen. Für Donnerstagabend waren zur besten Sendezeit eigentlich die beiden abschließenden Episoden eingeplant. Doch ähnlich wie das ZDF (DWDL.de berichtete), stellt auch Das Erste sein Programm komplett um und wird durchgehend über den Krieg in der Ukraine berichten. Schon seit einigen Tagen lässt sich das Ende der Geschichte von "ZERV" in der Mediathek abrufen, heute Abend soll zudem eine Ausstrahlung beim Ableger One erfolgen. Ein neuer Sendetermin im Ersten ist aktuell noch nicht gefunden, heißt es seitens des Senders gegenüber DWDL.de.

Der neue Programmablauf sieht unter anderem eine zusätzliche Ausgabe von "Maischberger. Die Woche" vor. Künftig wird Sandra Maischberger regelmäßig zwei Mal pro Woche auf Sendung gehen, dann dienstags und mittwochs. Nun ist sie am Donnerstag im Einsatz und begrüßt unter anderem die deutschen Politiker Christian Lindner (FDP), Kevin Kühnert und Klaus von Dohnanyi (beide SPD) sowie Journalist Robin Alexander (Welt), Stephan Stuchlik (ARD), die Ukraine-Expertin Ljudmyla Melnyk und den ehemalige deutschen Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch.

Bevor die Extra-Ausgabe des Maischberger-Talks startet, informiert Ellen Ehni in einer 45 Minuten langen "Brennpunkt"-Sendung über das Geschehen. Verlängert wurden auch die "Tagesthemen". Präsentiert von Caren Miosga werden sie eine Stunde lang sein. "extra 3", das Satiremagazin mit Christian Ehring, bleibt im Programm, verschiebt sich aber auf 23:15 Uhr. Ab 23:50 Uhr plant Das Erste aktuell mit einer mehrstündigen "Tagesschau extra", die die Geschehnisse der kommenden Nacht im Auge behalten soll. Somit entfällt auch die eigentlich nachts geplante "ZERV"-Wiederholung.

Klar ist auch schon, dass man am Freitag das "ZDF-Morgenmagazin" bis 10:30 Uhr im Programm haben wird und somit 90 Minuten länger als sonst. Um 10.30 Uhr sollen sich nochmal 15 Minuten lange "Tagesschau"-Nachrichten anschließen.