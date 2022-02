Auch am Samstag werden RTL und ntv gemeinsam über den russischen Krieg in der Ukraine berichten, das haben die Sender jetzt angekündigt. Ab 9 sowie 15:45 Uhr ist nach aktuellem Stand die Sendung "Krieg in der Ukraine – Angst in Europa" geplant. In jeweils einer Stunde will man die Zuschauerinnen und Zuschauer dann über die aktuelle Lage in der Ukraine auf dem Laufenden halten. Zudem wird RTL seine Nachrichtensendung "RTL Aktuell" am Samstag um rund eine halbe Stunde verlängern, das Ende ist demnach erst für 19:35 Uhr vorgesehen.

Das eigentlich für 19:05 Uhr vorgesehene "Life - Menschen, Momente, Geschichten" wird am Samstagvorabend entsprechend eingekürzt, das "Klima Update" entfällt komplett. Vormittags entfallen durch die Sondersendung Folgen von "Der Blaulicht Report" und am Nachmittag streicht RTL kurzerhand eine Wiederholung der "Retourenprofis".

Bereits am Donnerstag und Freitag hatten RTL und ntv ihre Programme über weite Strecken zusammengeschaltet. Am Donnerstag, der erste Tag des Angriffs Russlands auf die gesamte Ukraine, sendete man zwischen 8 und 18 Uhr gemeinsam, unterbrochen allerdings durch das dreistündige "Punkt 12". Am Freitag ist die nächste gemeinsame Sendung von RTL und ntv für 15 Uhr angesetzt, bis 17:30 Uhr will man dann über die neuesten Entwicklungen informieren. In der Früh sendete man zwischen 6 und 10 Uhr zusammen, moderiert wurde diese Sendung von Isabelle Körner und Marco Schreyl.

Und ähnlich wie am Donnerstag wird RTL auch am Freitag erneut zur besten Sendezeit ein "RTL Aktuell Spezial" ins Programm nehmen. Durch die 15-minütige Sonderausgabe beginnt die erste reguläre Live-Show von "Let’s Dance" erst um 20:30 Uhr. Auch Das Erste und das ZDF werden am Wochenende viel über den Krieg in der Ukraine berichten, so wird man erstmals seit vielen Jahren wieder die "Morgenmagazine" am Samstag und Sonntag zeigen (DWDL.de berichtete).