Nach sieben Jahren Pause kehrt die "TV Total Wok-WM" im Winter 2022/23 zurück zu ProSieben, das hat der Sender nun angekündigt. Möglich wird das auch deshalb, weil inzwischen ja auch "TV Total" wieder zurück auf dem Bildschirm ist. Dementsprechend wird auch Sebastian Pufpaff an der "Wok-WM" teilnehmen.

Produzent und Wok-Sport-Erfinder Stefan Raab sagt: "Es wird Zeit, dass ProSieben wieder große Sportereignisse zeigt. Der Superbowl war nur das Warm-up." Einen genauen Termin für die "Wok-WM" gibt es noch nicht, aber noch ist ja auch ein bisschen Zeit für die Planungen. Insgesamt zeigte ProSieben zwischen 2003 und 2015 dreizehn Ausgaben der "Wok-WM". Nach dem Abschied von Stefan Raab vom Bildschirm verschwand auch das ungewöhnliche Sport-Ereignis in der Versenkung.

Für Raab ist es eine gute Nachricht, als Produzent hat er aktuell weiter einen Lauf. Nachdem er zunächst Show-Formate wie "Das Ding des Jahres", den "Free European Song Contest" oder auch "Fame Maker" und "Täglich frisch geröstet" produziert hat, folgt nun also eine Welle von Sportevent-Neuauflagen. So wird Raab für RTL auch das "Turmspringen" reaktivieren, das kündigte Senderchef Henning Tewes erst vor wenigen Tagen in einem großen DWDL.de-Interview an.

"Worin liegt dabei die Innovation? Wir werden das Format neu aufladen, in unsere Zeit holen und RTLig machen", kündigte Tewes in Bezug auf das "Turmspringen" an. Das greift ProSieben nun ebenfalls auf und kündigt an, die "TV Total Wok-WM" werde "natürlich prosiebig" werden. Der bisher erfolgreichste "Wok-WM"-Teilnehmer ist übrigens Rennrodel-Olympiasieger Georg Hackl, im Einer-Wok gewann er bislang neun Goldmedaillen. Ob er auch bei der Neuauflage wieder mit dabei sein wird, ist aktuell noch unklar.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt zur geplanten Neuauflage: "Die 'TV total Wok-WM' ist die Mutter aller 'TV total'-Events. Im Winter 2022/2023 kommt zusammen, was zusammen gehört: Wok und Eisbahn, Genie und Wahnsinn, Tradition und olympischer Geist, Sport und Ehrgeiz, die 'TV total Wok WM' und ProSieben."