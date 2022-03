Am 1. Juli moderierte Claus Seibel, der bis dahin in Diensten des Hessischen Rundfunks gestanden hatte, zum ersten Mal die "heute"-Nachrichten im ZDF - und es sollten noch 34 Jahre mit unzähligen Sendungen folgen. Erst am 3. April 2005 verabschiedete sich der "Grandseigneur" der Nachrichten in den Ruhestand. Am gestrigen Dienstag ist er nun im Alter von 85 Jahren verstorben, wie das ZDF bekannt gab.

ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Claus Seibel war mehr als drei Jahrzehnte das vertraute Gesicht der 'heute'-Nachrichten. Als verlässlicher und einprägsamer Begleiter hat er die Zuschauerinnen und Zuschauer über das Weltgeschehen informiert, von den Zeiten des Kalten Krieges bis zum historischen Wandel nach 1989. Sein Gesicht wird in Erinnerung bleiben, sein Stil zurückhaltender Verbindlichkeit setzt Maßstäbe bis heute."