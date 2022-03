am 03.03.2022 - 16:48 Uhr

Nach "One Night Off" hat Amazon die Produktion eines weiteren deutschen Films angekündigt. Dieser hört auf den schlichten Titel "Sachertorte" und wird aktuell von DCM Pictures in Wien und Berlin gedreht. Es handelt es demnach um einen romantischen Film, bei dem Tine Rogoll als Regisseurin ihr Spielfilm-Debüt feiert.

Zum Cast gehören unter anderem Max Hubacher ("Mario", "Der Hauptmann"), Michaela Saba ("Das Netz - Prometheus"), Maeve Metelka ("Der Kommissar und die Eifersucht"), Krista Stadler ("Krampus", "Maikäfer flieg"), Karl Fischer ("Donna Leon", "Murer - Anatomie eines Prozesses"), Samuel Koch ("Sturm der Liebe", "Draußen in meinem Kopf") und Detlev Buck ("Wir können nicht anders", "Greenlight- German Genius").

Und darum geht es: Karl trifft Nini und verliebt sich auf den ersten Blick. Doch die wenigen wundervollen Stunden, die die beiden zusammen in Berlin verbringen, enden in einem furchtbaren Missgeschick, bei dem Karl ihre Nummer verliert. Das einzige, was er sicher weiß ist, dass seine Traumfrau jeden Geburtstag um 15 Uhr im berühmten Café Sacher bei einem Stück Original Sacher-Torte verbringt. Karl beschließt dort auf sie zu warten - jeden Nachmittag.

"Der unterhaltsame Liebesfilm ist ein modernes Märchen über das Suchen und Finden der wahren Liebe", so Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Die Geschichte vereint traditionelle Elemente mit einer neuartigen, humorvollen und klugen Erzählweise und ist der perfekte Film für graue Herbsttage, an denen wir uns nach etwas Wärme und Geborgenheit sehnen." Wann genau "Sachertorte" gezeigt wird, ist aber noch nicht bekannt.

Kirstin Wille ("Bibi & Tina - Die Serie"), Christoph Daniel ("Fabian oder der Gang vor die Hunde, Lindenberg! Mach Dein Ding") und Marc Schmidheiny ("Schumacher", "Fabian oder der Gang vor die Hunde") fungieren als Produzentin beziehungsweise Produzenten. Die Film AG und Johanna Scherz und Alexander Glehr sind die Service-Produzenten in Österreich. "Sachertorte" basiert auf einer Idee von Robin Getrost, der in Zusammenarbeit mit Stephanie Leitl auch das Drehbuch verfasste.