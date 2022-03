Der Sonntagabend beim Spartensender RTL Up ist bestückt mit True-Crime-Formaten. So laufen derzeit um 20:15 und kurz nach 21 Uhr rund 20 Jahre alte Ausgaben der deutschen Crime-Doku "Anwälte der Toten – Rechtsmediziner decken auf", also jener Produktion, die 1999 ihr Debüt im Programm von RTL feierte. Nach 22 Uhr werden Wiederholungen der amerikanischen Sendung "Medical Detectives" gesendet.

Ab dem 3. April weitet RTL Up die "Anwälte der Toten"-Schiene aus. Während es zwischen 20:15 und 22 Uhr bei Wiederholungen der zwei Jahrzehnte alten Ausgaben bleibt, finden um 22 Uhr vier neue und im Jahr 2021 hergestellte Folgen von "Anwälte der Toten – Verbrechen, die Deutschland bewegten" ihren Weg ins Programm. Rechtsmediziner Dr. Claas Buschmann präsentiert daran "spektakuläre Verbrechen". Zudem wird künftig auch um 22:50 Uhr eine alte Ausgabe wiederholt.

In der ersten neuen Episode, die am ersten April-Sonntag zu sehen sein soll, geht es unter anderem um die Entführung eines Anlageberaters. In diesem Fall hatten fünf Rentner "das Gesetz in die eigenen Hände" genommen und wollten an der Börse verlorenes Geld zurückbekommen. Auch der Mord an einem erst zwölf Jahre alten Mädchen in einem kleinen Ort an der Nordsee wird Thema der knapp einstündigen Episode sein. Der Täter stammte damals direkt aus dem Dorf. Am zurückliegenden Wochenende erreichten die "Anwälte der Toten" am Sonntagabend beim Spartensender durchaus beachtliche knapp 300.000 und schließlich rund 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen liefen die Wiederholungen mit Werten zwischen rund einem und eineinhalb Prozent Marktanteil angesichts des starken Gegenprogramms ordentlich.