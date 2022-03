"Es gibt den Plan, bei Leonine eine weibliche Entertainment-Marke zu etablieren. Das Projekt steht auf meiner Prioritätenliste zusammen mit der Comedy bei i&u TV ganz oben. Es geht sowohl um die Talente vor als auch hinter der Kamera, von denen es da draußen sehr viele gibt. Wir wollen das jetzt angehen, um dann mit konkreten Vorschlägen den Sendern beweisen zu können, welchen Mehrwert und welche Perspektiven sie bislang oft verschenkt haben", sagte Nina Etspüler, Co-Head of Entertainment bei Leonine Studios im April vergangenen Jahres im DWDL.de-Interview.

© Leonine

Wagner war zuvor bei RedSeven Entertainment als Produzentin und Executive Producerin tätig und hat eine Vielzahl von Formate im Dokutainment-Bereich entwickelt und realisiert. Zu ihren Produktionen gehören unter anderem "Gewissensbisse - Das Fleischexperiment", "Kiss Bang Love" sowie "Five Sensen for love", das für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde sowie "Wir sind klein und ihr seid alt" und "Hochzeit auf den ersten Blick", die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurden.

"Madame Zheng, der Name einer legendären Piratin, symbolisiert für uns eine starke unkonventionelle Frau"

Tina Wagner, Vorsitzende der Geschäftsführung

"Der neue Unternehmensname spiegelt unseren Markenkern wider. Madame Zheng, der Name einer legendären Piratin, symbolisiert für uns eine starke unkonventionelle Frau, die mit dem, was sie tut sehr erfolgreich ist. Und so treten wir jetzt auch an – bereit, die Fernsehlandschaft zu erobern", sagt die Vorsitzende der Geschäftsführung, Tina Wagner. Kollegin Etspüler ergänzt: "Gleichstellung und Diversität sind Teil unserer zentralen Werte, an denen wir die Unternehmensstrategie von Leonine Studios ausrichten. Ich freue mich sehr, dass sie nun mit Madame Zheng noch sichtbarer und erlebbar werden. Tina Wagner hat bereits viele herausragende, innovative und erfolgreiche Produktionen verantwortet."