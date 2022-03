am 19.03.2022 - 11:55 Uhr

Vier Wochen lang haben sich die Verantwortlichen der ARD die schwachen Quoten der Mitte Februar neu gestarteten Kochsendung "Familien-Kochduell" mit Steffen Henssler angeschaut – und nun ist klar: Die Produktion aus dem Hause Fernsehmacher hat zumindest im Nachmittagsprogramm keine Zukunft mehr. Schon ab kommender Woche, erstmals also am Montag, 21. März 2022, baut Das Erste sein Programm um. Das von Steffen Henssler moderierte "Familien-Kochduell" läuft fortan montags bis freitags um 10:25 Uhr.

Die bisher vormittags ab kurz vor zehn Uhr gezeigte Folge von "Verrückt nach Meer" muss somit weichen. Nach "Live nach Neun" übernimmt direkt "Meister des Alltags" – die Ratesendung ist somit 50 Minuten eher zu sehen als bislang. Ab 11:15 Uhr bleibt auch künftig "Wer weiß denn sowas?" im Programm. Somit gibt es nun zwei Kochsendungen im Vormittagsprogramm großer deutscher Sender, jeweils ab elf Uhr schickt RTL "Chefkoch TV" auf Sendung (übrigens ebenfalls von den Fernsehmachern umgesetzt).

Nachmittags um 16:10 Uhr werden dann rund sechs Jahre alte Wiederholungen von "Verrückt nach Meer" gezeigt, die Sendung lief dort schon bis Mitte Februar, also bis zum Beginn der Henssler-Show. Dort holte sie in den rund sechs Wochen dieses Jahres knapp neun Prozent Marktanteil, etwas mehr als 1,1 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. An diese Werte reichte das "Familien-Kochduell" keineswegs heran. Die bisher gesendeten 16 Folgen kamen auf knapp 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, womit vier Prozent Marktanteil gemessen wurden.

Im "Familien-Kochduell" bruzzeln zwei Familien jeweils eine Woche lang im Wettstreit um Punkte und den Wochengewinn von 1.000 Euro. Zora Klipp und Ali Güngörmüs bewerten als Jury jeden Tag die Vorspeise und das Hauptgericht. 100 Euro Wochenbudget für jeweils drei Portionen Vorspeise und Hauptgang hat jede Familie zur Verfügung