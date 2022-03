Die sechste Staffel der BBC-Serie "Line of Duty" wird am 1. Mai ihre Deutschland-Premiere bei RTL+ feiern. Am gleichen Tag wird der Streamingdienst auch die ersten fünf Staffeln zum Abruf bereitstellen. Zuletzt feierte die Serie, die in der Vergangenheit bereits zahlreiche Auszeichnungen erhielt, ihre Deutschlandpremiere im ZDF-Programm.

Das Team der Antikorruptionseinheit 12 - angeführt von Detective Sergeant Steve Arnott (Martin Compston) und Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar) - bekommt es in der sechsten Staffel mit einem rätselhaften Fall zu tun. Schnell gerät ihre Kollegin DCI Joanne Davidson (Kelly Macdonald) als Verdächtige ins Visier, die als leitende Ermittlungsbeamtin im viel beachtetem Mordfall an der Enthüllungsjournalistin Gail Vella tätig ist. Und ihre Stellvertreterin ist keine andere als Kate Fleming (Vicky McClure), die erst vor kurzem die AC-12 verlassen hat.

In Großbritannien brach "Line of Duty" im vorigen Jahr einige Rekorde: Mehr als 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die sechste Staffel bei der BBC, im iPlayer der BBC war die Serie mit 137 Millionen Streams das am häufigsten abgerufene Format.