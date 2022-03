Derzeit erzählt Vox am Freitagabend zur besten Sendezeit in einem "Goodbye Deutschland"-Ableger gemäß eigenem Titel nicht weniger als "die größten Abenteuer der Welt". Damit erreichte der Privatsender beispielsweise vergangene Woche durchaus starke rund sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Ableger ist noch bis eine Woche vor dem langen Osterwochenende im Programm eingeplant.

Ebenfalls von Kameras begleitet wird Roman aus Aachen: Dieser ist verliebt in Deliah aus Uganda. Jetzt steht die große Hochzeit an - mit Deliahs riesiger, sehr traditioneller Familie. Vom weiteren Ableger sind vier Episoden geplant. Ab dem 22. April neu am Freitag bei Vox ist, dass um 22:15 Uhr kein US-Spielfilm mehr folgt. Stattdessen wird eine Episode des "Goodbye Deutschland"-Originals Lead-Out der großen Liebesgeschichten.

An Ostern kommen auch Vorboten zur neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel bei RTL. Die neuen Bauern werden an Ostermontag um 19:05 Uhr vorgestellt. An Ostersonntag, 17. April, wird bei RTL ab 17:30 Uhr zudem die Frage beantwortet "Was ist auf den Höfen los?". Auch dieses "Bauer sucht Frau"-Special fand bereits in den zurückliegenden Jahren mit frischen Fortsetzungen immer wieder seinen Weg ins Programm des Privatsenders.