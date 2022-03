am 23.03.2022 - 14:29 Uhr

Mit allzu hohen Quoten waren die ersten beiden Staffeln der internationalen Produktion "Sløborn" bis dato nicht gesegnet. Beim Spartensender ZDFneo erreichten die gezeigten Episoden bis dato bis zu knapp 700.000 Zusehende, im ZDF wurden einstellige Marktanteile erreicht, als die Serie am späteren Abend und teils in der Nacht ausgestrahlt wurde. Anfang 2022 lief – zunächst bei ZDFneo, einige Wochen später im Zweiten – die zweite Staffel der Serie.

Jetzt ist klar: 2023 soll eine dritte Staffel folgen, die die Handlung dann auch zum Ende bringt. Das bestätigte die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion, Simone Emmelius, beim Series Mania Forum Panel. Die Serie von Showrunner Christian Alvart sei eine Möglichkeit, ein Publikum zu erreichen, das kosmopolitisch und leidenschaftlich ist.

Besetzt ist die deutsch-dänische Produktion von Syrreal Entertainment, Nordisk Film und Tobis Film unter anderem mit Emily Kusche, Nina Diedrich, Adrian Grünewald, Alexander Scheer, Mads Hjulmand und Lea van Acken. Erzählt wird in dem Drama die Geschichte einer Pandemie, der Taubengrippe. Schnell in der ersten Staffel müssen daher alle Menschen, die in der fiktiven Stadt Sløborn leben, unter anderem Masken tragen.