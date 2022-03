An einem Donnerstagabend werden die Geschichten rund um den Gerner-Clan in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in diesem Jahr auf die Spitze getrieben. Liefen vergangene Primetime-Specials der täglichen RTL-Serie zuletzt mittwochs oder dienstags, haben die Programmplaner von RTL in diesem Jahr für das 30-Jahre-Jubiläum der Soap einen Donnerstag ausgeguckt: Die sich zuspitzende Geschichte rund um "GZSZ"-Urgestein Dr. Joachim Gerner wird am 12. Mai 2022 ihren Höhepunkt finden.

Am 11. Mai 1992 lief die allererste Folge der Produktion. Anlässlich dieses Jubiläums ist "GZSZ" gut 30 Jahre später als Primetime-Event, startend zur gewohnten Zeit um 19:40 Uhr mit einer Episode in Spielfilmlänge, im RTL-Programm vertreten. Dass sich in dieser alles um den TV-Rechtsanwalt drehen wird, war schon bekannt. Nun hat Darsteller Wolfgang Bahro weitere Details zur Handlung verraten. "Gerner wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat. Während er sowohl von der Polizei, als auch von Linostrami (Matthias Unger) und seinen Schergen gejagt wird, versucht er Beweise zu finden, um den wahren Täter zu überführen." Dabei bringe er sich in lebensgefährliche Situationen.

Gerner-Erzfeind Bajan Linostrami versucht nämlich mit allen Mitteln, ihn aufzuspüren und erspresst sogar Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi). Sie soll ihren Stiefvater nun in eine Falle locken. "In eine tödliche Enge getrieben, steht Gerner plötzlich vor der schwersten Entscheidung seines Lebens", beschreibt RTL den Verlauf der Handlung.