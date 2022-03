Mit einer Verdopplung des Produktionsvolumens will Prime Video in Japan seine Präsenz deutlich ausbauen und setzt dabei auch auf zwei Formate, die außerhalb Japans aufhorchen lassen. Zum Einen adaptiert Prime Video das Anthologie-Serie „Modern Love“ mit einer japanischen Version als „Modern Love Tokyo“. Weitaus mehr Aufmerksamkeit dürfte aber die Rückkehr eines Kult-Klassikers des japanischen TV-Marktes auf sich ziehen.

Unter dem Arbeitstitel „Takeshi’s Castle Project“ hat Prime Video den Auftrag für eine Neuauflage der Action-Gameshow „Takeshi’s Castle“ gegeben. 2023 soll diese dann nicht nur in Japan sondern allen Prime Video-Märkten verfügbar sein. „Diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturelle Barrieren. Wir hoffen, dass Kunden jeden Alters dies tun werden“, sagt Taka Hayakawa, Leiter von Japan Originals bei Prime Video. Wie viele Folgen produziert werden, ist nicht bekannt.

„‚Takeshi’s Castle‘ ist eine der weltweit etabliertesten Marken ohne Drehbuch aus den 80er Jahren und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Takeshi Kitano und TBS, um diesen Neustart zum Leben zu erwecken“, sagte Erika North, Leiterin Originals bei Prime Video für Asien-Pazifik. „Dieses Fernsehereignis, das man gesehen haben muss, wird mit Sicherheit die Fantasie einer neuen Generation von Zuschauern anregen und die ursprünglichen Fans der Show begeistern, wenn wir 2023 in über 240 Ländern und Gebieten auf Prime Video starten.“

© Prime Video Zu sehen u.a. Takeshi Kitano (erste Reihe, zweiter von links), Takayuki Hayakawa (Leiter Japan Originals, zweite Reihe ganz links) und Takashi Kodama (Country Director Prime Video Japan, zweite Reihe ganz rechts)

Die Bekanntheit des Formats auch Jahrzehnte später ist bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass das Original-Format - moderiert damals vom japanischen Comedian Takeshi Kitano - lediglich drei Jahre lang on air war von 1986 bis 1989. In der Sendung traten etwa 100 Kandidatinnen und Kandidaten an, um über zahlreiche Spiele mit für damalige Verhältnisse spektakulären Aufbauten Takeshi’s vermeintlich uneinnehmbares Schloss zu erobern und den Preis von einer Million Yen zu erobern. Die Spiele und der Look der Sendung wurden besonders bei Kindern zu Kult.

Als einer der größten globalen TV-Hits aus Japan reiste „Takeshi’s Castle“ in mehr als 150 Länder und Regionen, darunter auch die großen englischsprachigen Märkte USA und Großbritannien. Zusätzlich zur Ausstrahlung des japanischen Originals wurden auch zahlreiche lokale Versionen produziert. „Takeshi’s Castle“ gilt als Mutter aller Action-Gameshows, die folgten - wie noch Ende der 80er Jahre etwa „American Gladiator“ in den USA oder in neueren Zeiten „Ninja Warrior“.