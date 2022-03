"Balko Teneriffa" auf den Kanaren, "Alarm für Cobra 11" in NRW, "Einsatz in den Alpen" im Gebirge im Süden und nun ein Krimi aus Ostfriesland. RTL baut sein Portfolio an Krimireihen aus und hat bei der Firma MadeFor nun zwei 90 Minuten lange Filme einer Reihe bestellt, die derzeit noch den Arbeitstitel "Dünenthriller" trägt.

Die Hauptrolle übernimmt in dem neuen Projekt Hendrik Duryn, den RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer noch bestens aus der Dramedy "Der Lehrer" kennen dürften. Jetzt tauscht er die Kreide gegen die Dienstmarke. Seit Mitte März steht er unter anderem in Ostfriesland als Mordermittler Tjark Wolf vor der Kamera. Die beiden Filme werden noch bis Ende Mai gedreht, nicht nur an der Nordseeküste, sondern auch in Berlin.



An Tjarks Seite ermittelt die Polizeichefin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki, "Der König von Palma"). Florian Panzner, Yasemin Cetinkaya und Ina Paule Klink (u.a. seit über 20 Jahren als Figur Alex Teil von "Wilsberg") spielen weitere Ermittelnde in beiden Filmen. Die Filme basieren jeweils auf Romanen von Sven Koch: Umgesetzt werden nun die Geschichten aus "Dünengrab" und "Dünentod". Im ersten Film ist es mit der Idylle im Ort Werlesiel vorbei, als eine junge Frau nachts im dichten Seenebel verschwindet. Femke Folkmer, Chefin der kleinen Polizeiinspektion des Ortes, glaubt nicht an einen normalen Vermisstenfall, aber auch die Schauergeschichte, die sich die Küstenbewohner erzählen, hält sie für eine Mär. Allzu bald wird aber ein versteckter Friedhof entdeckt.

Im zweiten Film jagt die Kripo in Wilhelmshaven einem Phantom hinterher: Einem Wahnsinnigen, der ein Arsenal von Waffen und Sprengstoff an sich gebracht hat und ein Massaker plant. Bevor die Polizei den Gesuchten fassen kann, entführt er eine voll besetzte Nordseefähre, doch Tjark Wolf gelangt gerade noch an Bord.

Mirko Schulze, Nanni Erben und Gunnar Juncken produzieren die neue Krimireihe, Kai-Uwe Hasenheit und Jan Cronauer lieferten die Drehbücher zum ersten Film, Autor des zweiten Films ist Gregor Erler. Regie führt Ismail Sahin.