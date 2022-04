Ihre Premiere bei "Verstehen Sie Spaß?" dürfte sich Barbara Schöneberger gewiss anders vorgestellt haben: Die neue Moderatorin des Show-Klassikers startete am Samstagabend mit einer Performance zur Musik von "This is the greatest Show", doch zu hören war die 48-Jährigen nicht. Minutenlang blieb im Ersten während der Live-Übertragung aus Berlin der Ton weg. Was den Eindruck erweckte, als sei Schöneberger gerade selbst Opfer eines Streichs geworden, war freilich eine ärgerliche Panne.

Was genau zu der Störung führte, war im Laufe der Show zunächst allerdings nicht vollends zu klären. "In dem technischen Dreieck zwischen Berlin, Baden-Baden und Frankfurt ist uns bei 'Verstehen Sie Spaß?' vorübergehend der Ton bei der Fernsehausstrahlung verloren gegangen. Im Stream in der ARD-Mediathek war die Begrüßungsmoderation von Barbara Schöneberger anfangs nicht zu hören. Dieser technische Fehler tut uns sehr leid", teilte eine SWR-Sprecherin am späten Samstagabend gegenüber DWDL.de mit. Und weiter: "Wir arbeiten dran, dass morgen Vormittag eine technisch einwandfreie Show in der Mediathek zu sehen ist."

Wer das Opening der Moderatorin verpasste, kann die ersten Minuten der Show inzwischen übrigens nachholen: Auf den offiziellen "Verstehen Sie Spaß?"-Kanälen bei YouTube und Instagram steht der Beginn noch einmal mit Ton zum Abruf bereit.

Schöneberger souverän, Show-Klassiker behäbig

Und sonst? Auch abseits der Ton-Panne wirkte die Live-Show am Samstagabend über weite Strecken hinweg nicht rund - auch wenn Schöneberger selbst einen souveränen Einstand hinlegte, die anfängliche Störung mit Humor nahm und im Duett mit Schlagersänger und ZDF-Moderator Giovanni Zarrella nach knapp drei Stunden doch noch musikalisch glänzen durfte. Fast schon schade, dass Schönebergers Spielfreude erst nach 23 Uhr wieder zur Geltung kommen durfte.

Stattdessen geriet der von SWR zusammen mit Kimmig Entertainment produzierte Neustart schon kurz nach dem Opening durch minutenlanges Schwelgen in Erinnerungen an die Anfänge von "Verstehen Sie Spaß?" mit Paola Felix zur behäbigen Nostalgieveranstaltung. Dazu kommt, dass die durch Social Media bekannt gewordenen Zwillinge Lisa und Lena auf den grauen Gästesesseln wie ein Fremdkörper wirkten. Ganz zu schweigen von der Frage, warum sich Barbara Schöneberger am Ende der Show von ihren Gästen mit Farbe bewerfen lassen musste.

Bleibt zu hoffen, dass Schönebergers Entertainment-Gen in den nächsten Ausgaben noch mehr Raum beigemessen wird als bei der Premiere - und vor allem, dass die Moderatorin dann auch immer zu hören sein wird.