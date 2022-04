am 06.04.2022 - 20:57 Uhr

Gar nicht wrong: RTL+ hat bestätigt, dass die Produktionsfirma NeueSuper eine zweite Staffel der Mockumentary "Wrong" produzieren wird. David Helmut, der nicht nur die Idee zur Serie hatte, sondern auch Regisseur ist und eine Hauptrolle spielt, bestätigte via Instagram: "Natürlich stimmt es, was man im Internet so munkelt: 'Wrong' bekommt eine zweite Staffel."

Weitere Details zur nächsten Runde gibt es noch nicht. In der Serie wird eine fiktive Hamburger WG, deren Mitglieder dafür bekannt sind, gerne chaotische und schrecklich 'wronge' Entscheidungen zu treffen, von einem Kamerateam begleitet. Melisa Dobric, Lena Meckel, Dennis Huszak, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever stehen neben David Helmut in weiteren Hauptrollen vor der Kamera.



Sie arbeiten dabei nicht nach einem strikten Drehbuch, sondern kennen nur die groben Ziele einer jeden Szene. So kann jeder Darstellende auch entsprechend improvisieren. "Wenn man zu diesem Projekt kommt, sei es als Schauspieler oder als Sender, musst du loslassen. Man muss die Leute ihr Ding machen lassen", umschrieb es etwa Produzent Simon Amberger vor einigen Monaten auf dem Münchner Seriencamp. Loslassen müssen die Fans - und jene, die es noch werden wollen, nun nicht.

Die bisherigen Abrufzahlen auf RTL+ sind derweil nicht bekannt. Auch steht noch nicht fest, ob es "Wrong" früher oder später ins Free-TV schaffen wird.