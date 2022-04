Der vor allem ein männliches Publikum im Blick habende Spartensender DMAX hat für den Mai eine neue Doku-Sendung angekündigt. Ab dem 23. Mai soll "Helden der See" immer montags um 19:15 Uhr im Programm vertreten sein. Die Produktion, die mit der "De Albertha" auf Tour geht, kommt von der Joker Pictures GmbH, bei Discovery leiten Tatiana Laageward und Kerstin Gerlach das Projekt.

Die "De Albertha" wird als Traditionssegler beschrieben, der 1891 in den Niederlanden gebaut wurde. An Bord packen alle Passagiere kräftig mit an. Wer möchte, darf in der Ost- und Nordsee die Segel hissen oder das Steuerruder bedienen. Christoffer Bohlig nimmt derweil im Wattenmeer Kurs auf Wildausternbänke, um dort Muscheln zu ernten. Und Wracktaucher Tom Kürten soll in den Tiefen des Ozeans versunkene Wasserfahrzeuge aufspüren.

Weit raus auf das Meer geht es auch in neuen Epiosden von "In Seenot – Einsatz an der Küste": Versprochen werden nicht weniger als neue und "packende Rettungsaktionen", die ab dem 12. Mai immer donnerstags um 22:15 Uhr im linearen DMAX-Programm eingeplant sind. Begleitet werden in der Sendung Mitglieder der Royal National Lifeboat Institution, das ist eine britische Seenotrettungsorganisation.

Das Einsatzgebiet der „RNLI“ erstreckt sich von den Küsten Großbritanniens und Irlands bis in die Binnengewässer des Vereinigten Königreichs. Dort seien die freiwilligen Helfenden DMAX-Angaben zufolge mit einer Flotte von über 400 Booten bei jedem Wetter 365 Tage im Jahr rund um die Uhr in Alarmbereitschaft. Bei der Sendung handelt es sich um eine britische Produktion (Originaltitel: "Saving Lives at Sea"), die 2016 erstmals gesendet wurde. Blast! Films stellt das Format für die BBC her.