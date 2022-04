am 12.04.2022 - 12:20 Uhr

© Terra Mater Studios Sven Westphal

Ein erstes Projekt befindet sich bereits in der konkreten Entwicklung, der Drehbeginn ist für das kommende Jahr angepeilt. Dabei handelt es sich um die Verfilmung des Romans "Hummeldumm" aus der Feder von Tommy Jaud. "Näher am Markt heißt für uns, die spezifischen Bedürfnisse besser erkennen und schneller darauf reagieren zu können. Deshalb werden wir auch die Zusammenarbeit mit hier ansässigen Autor:innen und Produktionspartner:innen intensivieren und ausbauen", erklärt Michael Frenschkowski.

© Terra Mater Studios Michael Frenschkowski

Das Unternehmen hat zudem angekündigt, alle Programme klimaneutral herzustellen. "Unsere Partner können sich künftig also sicher sein, in jeglicher Hinsicht nachhaltigen Content zu bekommen", gibt Co-CEO Dinah Czezik-Müller an.