Mit inzwischen zweistelligen Zielgruppen-Marktanteilen bei "The Voice Kids" ist Sat.1 am Freitagabend derzeit recht gut aufgestellt. Auch nach der laufenden Staffel des Gesangswettbewerbs soll es beim Privatsender am Freitagabend musikalisch bleiben. Für den 27. Mai, 20:15 Uhr, hat Sat.1 nun den Start des neuen Primetime-Formats "All Together Now" angekündigt. Ausgestrahlt werden sollen sechs Episoden, jeweils freitags. Wie berichtet, wird der Neustart nicht von Luke Mockridge moderiert, sondern von Melissa Khalaj (DWDL.de berichtete). Sie bezeichnete die Show als "überwältigend".