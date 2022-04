Wer heute eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung "taz" sucht, wird nicht fündig werden: Zum ersten Mal in der 43-jährigen Geschichte konnte eine komplette Ausgabe nicht erscheinen. Wie Vize-Chefredakteurin Katrin Gottschalk erläutert, legte zunächst ein Stromausfall die Server lahm, die dann wiederum nicht so schnell wieder hochgefahren werden konnten.

"Durch externe Dienstleister waren wir in der Lage, größere Schäden an der Infrastruktur zu vermeiden, die ein spontaner Ausfall der Stromversorgung mit sich bringen kann. Ganz schadensfrei lief es leider nicht", heißt es in einem Artikel auf der taz-Website, die am Dienstag ebenfalls über Stunden nicht erreichbar war und erst am späten Abend wieder online ging.

Während dieser Zeit hatten Redaktion und Verlag auch keinen Zugriff auf die Systeme und die Daten, weshalb keine aktuelle Ausgabe produziert werden konnte. Inzwischen laufen alle Systeme demnach aber wieder einwandfrei, sodass man heute wieder im Regelbetrieb arbeitet.