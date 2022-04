ProSieben und Sat.1 haben eine Nachfolgerin für Lena Gercke bei "The Voice of Germany" gefunden. Wie beide Sender am Donnerstag bekanntgaben, wird künftig Melissa Khalaj an der Seite von Thore Schölermann durch die Musikshow führen - eine naheliegende Wahl, schließlich steht sie schon seit geraumer Zeit auch für "The Voice Kids" vor der Kamera. Im Halbfinale der vergangenen Staffel hatte sie zudem schon einmal Thore Schölermann vertreten, als dieser Vater wurde.

"Melissa Khalaj ist schon lange ein fester Teil der 'The Voice'-Familie, moderiert mit Thore Schölermann seit vier Jahren erfolgreich 'The Voice Kids'. Da ist es ein logischer Schritt, dass die beiden in den nächsten Jahren auch gemeinsam 'The Voice of Germany' präsentieren", so Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und Sat.1. Damit nicht genug: Ab Ende Mai wird Khalaj außerdem die Moderation der neuen Sat.1-Musikshow "All Together Now" übernehmen (DWDL.de berichtete).

Die Moderatorin selbst sagt, sie habe 2011, als "The Voice of Germany" startete, noch selbst von der großen Bühne geträumt. "Ich liebe diese Show und freue mich so sehr, neben 'The Voice Kids' jetzt auch bei den Erwachsenen durch die Sendung zu führen", so Khalaj. Und ihr Kollege Thore Schölermann scherzt bereits: "Melissa und ich haben dieses Jahr an sage und schreibe 29 Abenden ein Date im TV. Wie bring' ich das meiner Frau bei?"

Doch auch abseits der Moderation wird sich in der nächsten Staffel von "The Voice of Germany" erklärtermaßen einiges ändern. ProSieben und Sat.1 haben bereits "mehrere neue Coaches" angekündigt, ohne jedoch konkrete Namen zu nennen (DWDL.de berichtete). Von der letztjährigen Besetzung bleibt nur Mark Forster an Bord. Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding sind dagegen nicht mehr dabei.