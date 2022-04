Nach dem Erfolg von "Die Brücke - Transit in den Tod" steht Schauspielerin Sofia Helin für eine neue schwedische Serie vor der Kamera, die von Camilla Ahlgren entwickelt wurde. Ahlgren war einst schon Teil des "Brücke"-Teams und wird in der neuen Produktion auch als Showrunnerin fungieren. Auch Martin Asphaug und Alex Haridi, die schon an "Mord im Mitsommer" mitwirkten, gehören dem Autoren-Team an.

Die neue Serie hört auf den internationalen Titel "Fallen" und soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten sollen dementsprechend bereits in Kürze beginnen. An dem Projekt des schwedischen Anbieters C More sowie TV4 ist auch das ZDF als Koproduzent mit dabei. Die Produktionsfirma hinter dem Projekt ist Banijay Filmlance, Anna Wallmark und Lisa Dahlberg produzieren. Um den internationalen Verkauf kümmert sich Banijay Rights.

In "Fallen" spielt Sofia Helin die Leiterin einer Abteilung für ungelöste Fälle der schwedischen Polizei. Nach einer Tragödie zieht sie von Stockholm in die Kleinstadt Ystad, wo ein sogenannter Cold Case plötzlich alles auf den Kopf stellt.