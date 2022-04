RTL ist weiterhin dabei, sein Angebot an Krimireihen in Spielfilmlänge auszubauen. So wird bald eine sehr bekannte Persönlichkeit als Ermittlerin beim Sender auftauchen. In Kürze sollen die Dreharbeiten zu "Miss Merkel: Mord in der Uckermark" beginnen, einer Reihe, die auf dem gleichnamigen Roman von David Safier beruht und die freilich fiktive Geschichte spinnt, dass Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Ruhestand nun Mordfälle löst. Das erste Buch setzt dabei sechs Wochen nach dem Beginn ihres Ruhestandes an. Merkel ist mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen, es fällt ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Neues Leben erwacht in ihr, als ein Freiherr vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies aufgefunden wird.

Klar ist auch schon, wer in die Rolle von Angela Merkel schlüpfen wird: Die Wahl fiel dabei erneut auf Katharina Thalbach. Sie verkörperte schon 2013 die Kanzlerin, die im Sat.1-Film "Der Minister" aber Angela Murkel hieß. Für die Produktion des "Miss Merkel"-90-Minüters zeichnet Letterbox Film verantwortlich. Stefan Cantz hat das Drehbuch geschrieben. Als Regisseur ist Christoph Schnee im Einsatz, der für RTL+ auch "Weil wir Champions sind" inszenierte. Über die neue Reihe hat Senderchef Henning Tewes in einem Interview mit "Blickpunkt: Film" gesprochen.

Mit der Ex-Kanzlerin als Ermittlerin setzt RTL seine Strategie fort, verstärkt auf spielfilmlange Krimireihen zu setzen. Vor einigen Wochen liefen schon zwei solcher Filme: "Balko: Teneriffa" und "Einsatz in den Alpen" blieben im linearen Programm aber mit Blick auf die Zielgruppen-Quoten richtig schwach. Bekannt ist auch, dass die langjährige TV-Serie "Alarm für Cobra 11" als Krimireihe in Spielfilmlänge zurückkehrt. Darüber hinaus entstehen derzeit im Norden Deutschlands zwei Filme einer neuen Reihe namens "Dünenthriller", in denen Hendrik Duryn eine tragende Rolle spielt.