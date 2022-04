Der MDR hat eine neue Unternehmenssprecherin gefunden: Ab dem 1. August übernimmt Anika Giese (geboren 1982 in Cottbus) diese Aufgabe. Das ist auch deshalb interessant, weil Giese in den zurückliegenden Jahren bei Axel Springer arbeitete, einem Verlag, der alles andere als zimperlich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgeht. Bei Springer ist sie aktuell als Transformation Partner für people & culture News Media National für die Medienmarken Welt und Bild im Einsatz und verantwortet die Themen digitale Transformation, Leadership, New Work und Business Strategie. Zuvor, bis August 2019, war sie bei der Axel Springer SE Head of Business Development Virtual & Augmented Reality.

Zum Aufgabengebiet von Giese gehören beim MDR mit Start im August die Bereiche Presse und Information, Marketing, interne Kommunikation, der Publikumsservice sowie die Social-Media-Kanäle der MDR-Kommunikation. "Ich freue mich sehr darauf, mit dem gesamten Team und der Geschäftsleitung das Leitbild 'MDR für alle' entlang der journalistischen Kernkompetenzen und der strategischen Wachstumsfelder kommunikativ zu stärken", sagt Giese zu ihren neuen Aufgaben. "Unser Ziel ist es, die tiefgreifende Transformation der Medienbranche für die starken MDR-Angebote und ihre Zielgruppen zu nutzen und öffentlich-rechtliche Inhalte mit ihren unverrückbaren Werten für die Gesellschaft weiter zu prägen."

MDR-Intendantin Karola Wille erklärte, ihre künftige Kommunikationschefin vereine einen öffentlich-rechtlichen Werdegang mit langjährigen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Innovation und Organisationsentwicklung. "Als strategischer Kopf gestaltete sie zuletzt umsetzungsstark Transformationsprozesse innerhalb des Axel Springer Verlags durch kluge Kommunikation und wertschätzende Unternehmenskultur", so Wille. Dies seien angesichts der gewaltigen Umbrüche durch die Digitalisierung und einer Medienwelt im permanenten Wandel "Schlüsselqualifikationen" für eine moderne Unternehmenskommunikation.

Giese folgt ab August auf Julia Krittian. Krittian soll dann als medienübergreifende Chefredakteurin die vernetzten Informationsangebote des MDR steuern.