am 29.04.2022 - 09:58 Uhr

Geray, die ihre Stelle bei RTL im Mai antritt, erklärt: "Ich brenne dafür, den Menschen bewegende Geschichten und Informationen näherzubringen." Einst begann ihre journalistische Laufbahn beim Friedrichshafener Südkurier. Am Europa Campus Frankfurt studierte sie danach Fernsehjournalismus, sammelte praktische Erfahrungen bei Zeitspuren.tv. Der Spiegel, die Hamburger Bild-Redaktion und der NDR waren weitere Stationen von Geray, ehe sie 2017 ein Volontariat an der Axel Springer Akademie in Berlin aufnahm.

Nicht mehr für RTL News im Hauptstadtstudio arbeiten wird unterdessen Franca Lehfeldt. Sie schließt sich noch im Laufe des zweiten Quartals dem Fernsehsender von Welt an, unter anderem wird sie über politische Ereignisse berichten und auch Nachrichtensendungen moderieren (DWDL.de berichtete).