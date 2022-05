Tobias Knips wird neuer Herstellungsleiter bei Endemol Shine Germany und bildet ab sofort gemeinsam mit Tim Hengesbach eine neue Doppelspitze der Herstellungsleitung der Kölner Produktionsfirma. Während Hengesbach weiterhin die Produktionen aus den Bereichen Docu & Reality verantwortet, wird Knips als Head of Production für den Bereich Show & Factual zuständig sein. Der bisherige Herstellungsleiter Frank Kott wird das Unternehmen im Gegenzug Ende Mai verlassen.

Zuletzt verantwortete Tobias Knips die ProSieben-Show "Das Duell um die Welt" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als Produktionsleiter, davor war er bei Bildergarten Entertainment und betreute die Musikshow "The Voice of Germany".

Fabian Tobias, Geschäftsführer Endemol Shine Germany: "Ich freue mich sehr, Tobias Knips mit seiner langjährigen produktionellen TV-Erfahrung für unsere Herstellungsleitung gewinnen zu können. Tobias hat eine große Expertise in komplexen Großproduktionen wie 'Das Duell um die Welt' oder 'The Voice of Germany' und wird unsere Doppelspitze in der Herstellungsleitung mit Tim Hengesbach perfekt komplettieren." Gleichzeitig dankte Tobias Frank Kott "für die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit".

Tobias Knips: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Tim, dem gesamten Team von Endemol Shine und darauf, in neuer Funktion die Zukunft dieses Unternehmens mitgestalten und vorantreiben zu können."