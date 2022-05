Nach "Am Anschlag - Die Macht der Kränkung" haben ZDFneo und der ORF mit den Dreharbeiten von sechs neuen Folgen der Anthologie-Serie begonnen. Die zweite Staffel hört auf den Titel "Am Ende - Die Macht der Kränkung" und entsteht derzeit in Wien und Umgebung. Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, steht bislang noch nicht fest.

Das Oberthema ist erneut die Kränkung und wie diese das Leben prägt. Einschalten kann auch, wer die ersten Folgen nicht sah, denn die Figuren und Handlungen sind neu und eigenständig. Vor der Kamera stehen unter anderem Golo Euler, Philip Froissant, Barbara Auer, Henriette Richter-Röhl, Thomas Thieme, Shenja Lacher, Angelina Häntsch, Luise Hart sowie Mohamed Achour, Antonia Bill, Rojan Juan Barani, Gizem Emre, Lilia Herrmann, Nils Hohenhövel, León Orlandianyi, Emilie Neumeister, Michael Pink und Victoria Trauttmansdorff.

Und darum geht es: David ist viel zu früh gestorben, die Trauer und das Entsetzen über die Ungerechtigkeit des Schicksals sind groß. Als bei der Trauerfeier ein Brief des Toten verlesen wird, in dem er sich an die Hinterbliebenen wendet, sehen diese sich plötzlich mit einer Abrechnung konfrontiert. Zu spät habe er selbst erkannt, so David, dass alles, was ein Mensch tut oder unterlässt, Auswirkungen auf andere hat. Davids Worte entzünden schwelende Konflikte. Nach und nach entsteht wie aus Puzzlesteinen nicht nur ein Bild des Verstorbenen, sondern auch aller anderen Protagonisten.

Daniel Prochaska inszeniert die Drehbücher von Agnes Pluch, Marie-Therese Thill und Rebekka Reuber. Produziert wird die Serie von Mona Film und Tivoli Film mit den Produzenten Thomas Hroch und Gerald Podgornig sowie der Producerin Gudula von Eysmondt.