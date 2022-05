am 04.05.2022 - 12:10 Uhr

Zwischen 7:55 Uhr morgens um 20:15 Uhr abends ist der Disney Channel am 11. Juni voll und ganz in der Hand von Benedikt "Beni" Weber. Dann zeigt der Kindersender durchweg Folgen seiner Eigenproduktion "Die Beni Challenge". Benedikt Weber führt dabei selbst durch den Tag und verbindet die Folgen, die hauptsächlich aus den neuesten beiden Staffeln vier und fünf stammen werden. Zudem halte er "ein paar ganz besondere Überraschungen" bereit, um "seinen Ehrentag spektakulär und unterhaltsam zu gestalten", heißt es in der Ankündigung von Disney.

Um 10 Uhr vormittags wird obendrein eine neue Folge eingeflochten, die den Titel "Beni hebt ab" trägt. Darin stellt er sich der Zuschauerfrage "Schaffst du es zu schweben?" In einer früheren Folge ließ er zwar bereits ein Mikrofon schweben, sich selbst schweben zu lassen dürfte nun aber eine Spur herausfordernder sein.