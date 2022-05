Ein knittriger Trenchcoat, ein kleiner Trabi und vor allem ein großes Herz im Umgang mit den Patienten - so kennen Zuschauerinnen und Zuschauern den ZDF-Fernseharzt "Doktor Ballouz". Zwölf Folgen der gleichnamigen Serie liefen bis dato verteilt auf zwei Staffeln. Die zweite Runde ging im linearen Programm des ZDF am Donnerstagabend zu Ende. Am Freitag teilte der Sender nun via Twitter mit, dass weitere Abenteuer entstehen werden.

"Darauf, wie die Geschichte um den Chefarzt aus der Uckermark weitergeht, müssen die Zuschauer nicht lange warten. Der Drehstart für die neue Staffel ist für Sommer 2022 geplant", schreib der Mainzer Sender beim Kurznachrichtendienst. "Doktor Ballouz" ist eine Produktion der X Filme Creative Pool aus Berlin. Conni Lubek ist die Head-Autorin, die jüngsten Episoden wurden von Felix Ahrens und Florian Gottschick inszeniert. Produzent ist Uwe Urbas.

Zuschauer-Trend: Doktor Ballouz Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Im linearen Programm knüpfte die zweite Staffel nicht mehr an die Ergebnisse der im Vorjahr ausgestrahlten ersten Runde an. Die Verluste fielen sogar recht deutlich aus. Schafften es die ersten sechs Episoden im Schnitt noch um die 4,7 Millionen Zusehende zu erreichen, waren es in diesem Jahr nur knapp dreieinhalb Millionen. Keine einzige Episode kam auf über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen landeten fünf der sechs Episoden am Donnerstagabend bei weniger als vier Prozent Marktanteil, der Staffelschnitt bewegte sich bei rund dreieinhalb Prozent und somit unter der Sendernorm.

Wie viele Menschen sich die Episoden zeitlich flexibel in der ZDF Mediathek angesehen haben (oder noch ansehen werden), ist öffentlich nicht bekannt. Ab der kommenden Woche läuft linear am Donnerstagabend im ZDF eine neue Serie: "Wendehammer".