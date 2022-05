Wie seit einigen Jahren üblich, entscheidet nicht nur das TV-Publikum über die Verteilung der Punkte beim Eurovision Song Contest - aus jedem Land steuert bekanntlich auch noch eine nationale Jury die Hälfte der Punkte bei. Hierzulande steht nun fest, dass Schlagersängerin Michelle, die drei Singer/Songwriter Max Giesinger, Felicia Lu und Tokunbo sowie Christian Brost, Head of Music beim Radiosender HR3, die diesjährige Jury bilden.

"Mich verbindet der ESC mit einem der aufregendsten Auftritte, die ich jemals hatte", erinnert sich Michelle. "Damals der Grand Prix 2001 mit 'Wer Liebe lebt'. Als erste Schlagersängerin habe ich den Vorentscheid gewonnen und den achten Platz damals für Deutschland erreicht. Das verbindet mich mit dem ESC. Eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt." Felicia Lu war in der Vergangenheit bereits zwei Mal beim deutschen Vorentscheid dabei und auch Max Giesinger hat bereits ESC-Erfahrung - den Song Contest begleitete er schon vor vier Jahren als Juror.

Tokunbo wiederum spielte Konzerte mit der NDR-Radiophilharmonie, dem Filmorchester Babelsberg und veröffentlichte 17 Alben, unter anderem als Kopf der Folk-Noir-Band Tok Tok Tok. "Als Kind hat mich die bunte, schillernde Welt des ESC fasziniert: eine Nacht in die glitzernde Show-Welt eintauchen, was für ein Zauber", so Tokunbo. "Später hatte ich mehrere Berührungspunkte, zum einen Roger Cicero, mit dessen Band ich freundschaftlich verbunden bin und dessen Erinnerung für mich immer mit dem ESC verbunden sein wird, zum anderen meine Studentin Carlotta Truman, die 2019 mit 'S!sters' ins Rennen ging. An dem Abend stand ich selbst auf der Bühne und habe von dort aus mitgefiebert. Dass ich in diesem Jahr Teil der Jury sein darf, freut mich daher besonders."

Die nationalen Jurys sowie die Zuschauenden aller Teilnehmerländer können zweimal abstimmen: einmal beim ersten oder zweiten ESC-Halbfinale - Deutschland ist per Los für das zweite ausgewählt -, sowie einmal beim Finale. Die Jurys bewerten jedoch nicht die Auftritte während der ESC-Live-Sendungen, sondern die jeweils zweite Generalprobe am Abend davor. Das deutsche Jury-Ergebnis wird am kommenden Mai im ESC-Finale von Barbara Schöneberger live verkündet. Für Deutschland geht Malik Harris mit dem Song "Rockstars" ins Rennen.