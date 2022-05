Ab Ende Mai sollen neue Episoden der neuen Sat.1-Spielshow "Paar Wars" entstehen – doch vom bisherigen Namen möchte der Sender angesichts der aktuellen Weltlage lieber abrücken. "Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die 'War' im Titel trägt", erklärt Moderator Ralf Schmitz.

Schmitz sagt weiter: "Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: 'Make Love, not War!' In diesem Zuge haben wir den Sendungs-Titel kurzerhand in 'Paar Love' geändert." Nicht geändert hat sich das Spielprinzip des Formats. In jeder Show stellen sich drei ganz unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot eingesammelt haben, kommen ins Finale.

Wer gewinnt, bekommt bis zu 100.000 € Siegprämie. Die erste Staffel, damals noch unter dem Namen "Paar Wars", lief im zurückliegenden September in Sat.1 und war mit durchschnittlich 10,2 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter durchaus erfolgreich am Freitagabend. Produktionsfirma hinter der Sendung ist die Deutsche ProduktionsUnion. Ein Sendeplatz für die neuen Folgen von "Paar Love" steht unterdessen noch nicht fest.

Zuletzt tat sich Ralf Schmitz im Sat.1-Programm mit der Impro-Show "Halbpension mit Schmitz" am späteren Mittwochabend schwer. Die Sendung kam nur auf unterdurchschnittliche Marktanteile. "Voll verschossen", ein Dating-Format, lieferte mit etwas mehr als sieben Prozent ebenfalls noch recht ausbaufähige Ergebnisse bei den 14- bis 49-Jährigen.