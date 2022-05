am 11.05.2022 - 14:29 Uhr

Nicht nur RTL hat primetimefüllende Magazin-Strecken für sich entdeckt, auch Sat.1 wird mit Specials zu einem aktuellen Thema experimentieren. Für den 2. und 9. Juni, also die ersten beiden Donnerstage im sechsten Monat des Kalenderjahres, plant der Privatsender mit Primetime-Sondersendungen zum Thema "Preisexplosion in Deutschland", die live gesendet werden. Zu Wort kommen sollen in den beiden Sendungen Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik, aber auch Familien, Alleinerziehende und "die Schwächsten der Gesellschaft, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll." Garniert werden die Sendungen mit diversen Tipps und Tricks für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Stattdessen sollen die beiden Sondersendungen "konkrete Lösungen und Handlungsoptionen für alle" bieten. Die erste Sendung am 2. Juni soll sich konkret um die Themen Leben, Essen, Shoppen drehen, eine Woche später geht es um Mieten, kaufen, wohnen. Produziert werden die Sendungen von der Maz & More, die auch hinter dem "Frühstücksfernsehen" des Senders steht.

Für die Sondersendungen wurde diesmal Matthias Killing, bekannt aus diversen "ran"-Sportübertragungen und dem erfolgreichen "Sat.1 Frühstücksfernsehen" als Moderator gewonnen. Jüngste Versuche, das Leben von Zuschauenden durch donnerstags in Sat.1 gesendete Formate zu verbessern, scheiterten: "Jetzt. Besser. Leben." bescherte Sat.1 schlechte Reichweiten.