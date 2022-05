Lange vorbei sind die Zeiten, in denen ProSieben auf Branchenveranstaltungen für US-Spielfilme trommelte. Kein Wunder: Spitzen-Quoten sind damit nur noch in Ausnahmefällen drin - erst recht, wenn, wie in diesem Jahr, fast ausschließlich Wiederholungen ausgestrahlt werden müssen, weil es schlicht an Nachschub aus Hollywood mangelt. Und doch kommt diese Ankündigung überraschend: "Wir trennen uns auf ProSieben vom Blockbuster am Sonntagabend", erklärt ProSieben-Chef Daniel jetzt Rosemann im DWDL.de-Interview.

© Seven.One Entertainment Group Daniel Rosemann

Erst vor wenigen Wochen hatte DWDL.de über den gesunkenen Stellenwert von Hollywood im deutschen Fernsehen berichtet - eine Entwicklung, die nicht nur ProSieben betrifft, sondern auch RTL, wo inzwischen am Sonntagabend ebenfalls immer seltener US-Spielfilme ausgestrahlt werden.

In Unterföhring hofft man nun, die verbleibenden Film-Slots dadurch zu stärken, dass 52 Sonntage im Jahr bei ProSieben künftig mit Eigenproduktionen statt US-Filmen bespielt werden. Wie genau das aussehen wird, ist noch unklar. "Wir wollen mit neuen Programmen das Wochenendgefühl etwas verlängern", so Rosemann gegenüber DWDL.de. "Es geht um Formate, die gerne ein Fenster zu Welt sind und mit Spaß und Spiel den Wunsch nach Abenteuer und Eskapismus bedienen. Ein großes Erlebnis mit reisenden Prominenten, die ich gemütlich von zu Hause miterleben kann." Erste Programme sollen im Juni bei den Screenforce Days vorgestellt werden.

Gleichzeitig wird auch deutsche Fiction auf absehbare Zeit bei ProSieben und Sat.1 keine sonderlich große Rolle mehr spielen, wie Daniel Rosemann, der seit einem Jahr auch Sat.1 verantwortet, im DWDL.de-Interview erklärte. "Immer mal wieder eine einzelne Serie oder mal einen Film einzustreuen - das ist keine Strategie. Wir müssen davon überzeugt sein, dass wir mit unterschiedlichen Stoffen eine Fiction-Strecke im Programm bauen können. Davon sind wir im Moment ein Stück entfernt", so Rosemann. "Vielleicht gibt es auch durch den Wettbewerb der Streamingdienste einfach Formen und Genres, die sich fürs Free-TV nicht mehr lohnen."