Im Rahmen der OMR in Hamburg haben AdScanner und Lokalfernsehen Deutschland, ein Vermarktungsprojekt von derzeit insgesamt 87 Lokalsendern, eine umfangreiche Partnerschaft bekannt gegeben. AdScanner soll das Problem lösen, dass derart kleine Sender von der traditionellen Quotenmessung der AGF nicht sinnvoll erfasst werden können.

Die AGF setzt auf ein GfK-Panel mit derzeit deutschlandweit rund 5.400 Haushalten, was für den Lokalbereich in der Regel eine zu geringe Auflösung bedeutet. AdScanner greift hingegen direkt auf die Gerätedaten in über einer Million Vodafone-Haushalten zu und kann so auch Aussagen über das Nutzungsverhalten von kleinen Lokalsendern treffen - zumal für diese das TV-Kabel das vorrangige Übertragungsmedium ist. AdScanner kombiniert diese Daten obendrein mit eigener Technologie zur Analyse und erkennt beispielsweise TV-Kampagnen automatisch. Auch DWDL nutzt die AdScanner-Daten ergänzend zu den AGF-Zahlen und veröffentlicht täglich verschiedene Auswertungen.

Marin Curkovic, CEO von AdScanner: "Wir freuen uns, mit Lokalfernsehen Deutschland einen weiteren wertvollen Kooperationspartner gefunden zu haben. Die hohe Anzahl von Haushalten, dessen TV-Nutzung wir sekundengenau ausweisen, zeigt hier einmal mehr die Stärken und Vorteile unseres Ansatzes. Wichtig ist uns auch: Unsere Zusammenarbeit wird partnerschaftlich sein – denn die Expertise der lokalen Vermarkter wird auch in die Weiterentwicklung unserer Messung und des Cockpit-Tools einfließen - und so den gemeinsamen Kunden zugutekommen."

Lars Laschinski, Mitglied der Geschäftsleitung von Lokalfernsehen Deutschland: "AdScanner konnte uns schnell überzeugen: ein technisch fortschrittliches System, das uns endlich die Möglichkeit gibt, auf Basis einer Vielzahl von Haushalten eine Reichweitenmessung- und -analyse auch unserer lokalen Sender vorzunehmen. Spannend ist vor allem zu sehen, wie gut die Gerätepopulation die Einwohnerzahlen in den Regionen und das Gefälle zwischen städtischem und ländlichem Leben reflektiert. In Kombination mit unseren eigenen Daten und unserer Expertise erschaffen wir so etwas einmaliges – und realisieren unseren Anspruch: Näher an den Menschen sein! Ein Gewinn für uns – aber insbesondere für die von uns vermarkteten Sender und unsere Kunden."