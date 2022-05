In der zurückliegenden Woche haben in München die Dreharbeiten zur neuen ARD-Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament" begonnen. Franz Xaver Bogner ("München 7", "Café Meineid") führt Regie bei der sechsteiligen Serie, die an das gleichnamige Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schießler angelehnt ist. Stephan Zinner, Anne Schäfer und Erwin Steinhauer sind in den Hauptrollen zu sehen. Erzählt wird die Geschichte eines Pfarrers (Zinner), der eine Problemgemeinde in München übernimmt.

In seiner neuen Kirche herrscht gähnende Leere, Kirchenaustritte sind an der Tagesordnung. Doch Reiser will das ändern und mit seiner weltoffenen, den Menschen zugewandten Art seine Gemeinde wieder mit Leben füllen. Temperamentvoll und fähig, die Menschen zu begeistern, setzt er dabei auf unkonventionelle Methoden.



Die Serie soll nach BR-Angaben komödiantisch ausgerichtet sein, gleichzeitig aber den "großen Fragen des Glaubens von heute aber nicht aus dem Weg gehen". Mit Bogner haben Marcus Pfeiffer und Stefan Betz die Bücher geschrieben. maze pictures setzt die Serie in Koproduktion mit BR und ORF, gefördert von FFF Bayern, um. Philipp Kreuzer ist der Produzent. Gedreht werden soll bis zum 21. Juli. Eine Ausstrahlung in der ARD Mediathek und im Bayerischen Fernsehen ist dann für 2023 geplant.