Im vergangenen Jahr stellte NBC erstmals ein Herbst-Lineup vor, das ohne eine einzige Comedyserie auskam - ausgerechnet der Sender, der sich mit seinem "Must-See-TV"-Donnerstag mal wie kaum ein anderes Network auch durch dieses Genre definiert hat. In der Saison 2022/23 darf nun aber auch im Herbst-Lineup wieder gelacht werden, wenn auch nicht donnerstags, sondern am Freitagabend - zumindest sobald im November der "Capital One College Bowl" durch ist. Das Format, das ursprünglich in den 50ern erstmals im Radio lief, war im letzten Jahr von NBC neu aufgelegt worden und wird nun fortgeführt.

Die neue Comedystunde startet NBC dann mit einer von zwei neu bestellten Comedyserien, nachdem mit "Kenan" und "Mr. Mayor" allerdings auch zwei Comedyserien abgesetzt wurden. "Lopez vs. Lopez" ist eine klassische Multicamera-Sitcom, die also vor Publikum aufgezeichnet wird und die als Arbeiterklassen-Familien-Sitcom beschrieben wird. Sie ist der neue Kompagnon der Chris-Rock-Serie "Young Rock", die somit nun also auf den Freitag wandert. Für die Midseason hat NBC noch die Comedyserien "American Auto" and "Grand Crew" in der Hinterhand, von denen weitere Staffeln bestellt wurden. Dazu kommt mit "Night Court" ein Sequel der gleichnamigen Sitcom aus den 80ern, deren deutscher Titel "Harrys wundersames Strafgericht" war, als sie einst mal in Sat.1 lief.

Schluss ist bei NBC nach jeweils nur einer Staffel hingegen schon wieder für die Serien "The Endgame" und "Ordinary Joe". Beide Serien liefen montags um 22 Uhr - viele Jahre war dieser Sendeplatz eigentlich ein Garant für einen starken Start, schließlich bedeutete das den Start nach "The Voice". Doch im Herbst machte "Ordinary Joe" aus diesem Vorlauf viel zu wenig - und im Frühjahr lief dann "The Voice" ja erstmals seit vielen Jahren gar nicht, um Platz für die "ESC"-Adaption "American Song Contest" zu machen - die sang- und klanglos unterging und somit auch "The Endgame" schon keine gute Vorlage lieferte. Und ohne diese, fand dann auch diese Serie kaum Publikum.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der späte Montagabend wieder frei ist. Dort startet im Herbst die bislang einzige neu bestellte Drama-Serie "Quantum Leap" - eine Neuauflage der gleichnamigen Zeitreise-Serie, die schon von 1989 bis 1993 bei NBC lief und hierzulande als "Zurück in die Vergangenheit" zu sehen war. NBC hat mit "Blank Slate", "Found", "Irrational", "Unbroken" und einer noch titellosen Serie von Mike Daniels noch diverse weitere Piloten bestellt, über die aber zunächst noch keine Entscheidung getroffen wurde. Doch was nicht ist, könnte noch werden: Man setze erstmal auf eine schon etablierte Programmstruktur im Herbst und überdenke die Frage, wann man am besten neue Serien starte, um diesen die höchste Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, heißt es von NBC dazu. Sprich: Von alten Zeiten, in denen Dutzende neuer Serien innerhalb von ein bis zwei Wochen aufs Publikum losgelassen wurde, von denen angesichts des Überflusses etliche direkt auf der Strecke blieben, löst man sich weiter.

Starkes, stabiles Line-Up - das bedeutet bei NBC, dass dienstags wie schon im Herbst getestet "La Brea" den Slot des zu Ende gegangenen "This is us" erbt und im Anschluss "New Amsterdam" läuft, vor allem aber, dass man weiterhin vor allem von einem Produzenten abhängig ist: Dick Wolf. Mit dem "Chicago"-Franchise bespielt er weiterhin den kompletten Mittwochabend, mit dem "Law & Order"-Franchise den kompletten Donnerstagabend. Und mit der Dokureihe "LA Fire and Rescue" hat er auch noch eine non-fiktionale Produktion für den weiteren Verlauf der Saison in den Startlöchern. Apropos Non-Fiktional: Hier wartet im weiteren Verlauf noch eine US-Adaption der britischen Gameshow "The Whe" sowie des holländischen Formats "Million Dollar Island". Bei letzerem werden 100 Leute auf eine Insel geschickt. Wer nach 50 Tagen noch drauf ist, teilt sich das Preisgeld in Höhe von insgesamt 1 Million US-Dollar.

Mo Di Mi Do Fr So 20:00 The Voice The Voice Chicago Med Law & Order Lopez vs. Lopez Football 20:30 Young Rock 21:00 La Brea Chicago Fire L&O: SVU Dateline NBC 22:00 Quantum Leap New Amsterdam Chicago P.D. L&O: Organized Crime

Die neuen Comedy-Serien

"Lopez vs. Lopez": 15 Jahre nach der Absetzung der Sitcom "George Lopez" von und mit George Lopez kehrt ebendieser George Lopez - inzwischen 61 Jahre alt - mit einer Arbeiterklassen-Familien-Sitcom zurück ins Fernsehen. Die zweite Lopez im Titel ist seine Tochter Mayan Lopez. Dahinter steckt das "The Conners"-Duo Bruce Helford und Debby Wolfe. Es handelt sich um eine klassische Multicamera-Sitcom, die also vor Publikum aufgezeichnet wird.

"Night Court": Auch bei der zweiten neuen Comedys stützt man sich auf eine Serie, die es schon einmal gab: Ging es in den 80ern um den Richter Harry Stone, steht im Sequel nun seine Tochter Abby Stone im Mittelpunkt, die als grund-optimistisch beschrieben wird und in die Fußstapfen ihres Vaters geht, indem sie die Nachtschicht eines Gerichts in Manhattan leitet und dort versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen.

Die neue Drama-Serie

"Quantum Leap": Auch bei der bislang einzigen neu bestellten Dramaserie geht man keine neuen Wege, sondern legt die gleichnamige Zeitreise-Serie neu auf, die schon von 1989 bis 1992 zu sehen war. 30 Jahre ist es also her, dass Dr. Sam Beckett in den Quanten-Beschleuniger trat und verschwand. Infolge des gescheiterten Selbstversuchs reiste er unkontrolliert durch die Zeit, nahm dabei die Identität verschiedener Menschen an und tauschte mit ihnen die Körper. Jetzt wurde ein neues Team zusammengestellt, um das Projekt wieder aufzunehmen, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter der Maschine und dem Mann, der sie geschaffen hat, zu verstehen.