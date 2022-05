Obwohl NBC in der zu Ende gehenden Season sowohl die Olympischen Spiele als auch den Super Bowl im Programm hatte, konnte CBS seine Position als insgesamt meistgesehenes Network verteidigen. Mit "Ghosts" gelang CBS der erfolgreichste Comedy-Neustart, mit "NCIS: Hawaii" und "FBI: International" zudem zwei recht erfolgreiche Erweiterungen bestehender Krimi-Frnachises. Alles in allem kann man bei Paramount mit seinem Network also durchaus ziemlich zufrieden sein, auch wenn man auch dort natürlich nicht vor den allgemein sinkenden linearen Reichweiten gefeit war.

In der neuen Saison fällt nun vor allem auf, dass CBS - trotz der tollen Erfahrungen mit "Ghosts", das im Lauf der Staffel sogar zulegen konnte - den Comedy-Anteil im Programm merklich zurückfährt. Mit "How we roll", "B Positive" und "United States of Al" hat CBS zwar drei Comedyserien abgesetzt, aber keine einzige neue bestellt. Die Folge ist, dass statt drei nur noch zwei Stunden mit Comedys gefüllt werden: Am Montags-Block mit "The Neighborhood" und "Bob ♥ Abishola" ändert sich nichts, donnerstags füllen die beiden stärksten Formate in diesem Bereich "Young Sheldon" und "Ghosts", künftig gemeinsam eine Stunde.

Im Dramaserien-Bereich hat CBS hingegen immerhin vier neue Serien bestellt, von denen drei gleich im Herbst an den Start gehen. "So help me Todd" übernimmt donnerstags die zweite bisherige Comedy-Stunde ab 21 Uhr und dürfte damit auf einen für CBS-Verhältnisse vergleichsweise jungen Vorlauf bauen können. Es handelt sich dabei um eine Anwaltsserie, in der eine akribisch und sehr korrekt arbeitende Anwältin ihren Sohn einstellt, der als Privatdetektiv es nie so genau mit den Regeln nahm und als schwarzes Schaf der Familie gilt.

Nachdem CBS aus dem bisherigen Freitags-Line-Up ziemlich überraschend "Magnum P.I." abgesetzt hat, wird der nun frei gewordene Slot in dem vor allem beim Gesamtpublikum ziemlich Serien "SWAT" und "Blue Bloods" künftig von "Fire Country" gefüllt. Darin geht's um einen Sträfling, der in seine alte Heimatstadt als Teil eines Programms zur Waldbrand-Bekämpfung zurückkehrt. Sonntags stößt die neue Polizeiserie "East New York" zum Krimi-Line-Up hinzu, in der eine Frau zur Leiterin eines Polizeireviers in Brooklyn wird.

Auf einen bekannten Film setzt die vierte Serien-Neubestellung auf, die allerdings erst zur Mid-Season ins Programm kommt: Fast 30 Jahre nach Arnold Schwarzenegger ersteht Harry Tasker in "True Lies" in Serienform neu auf. Und noch ein bekannter Titel taucht wieder im CBS-Programm auf - allerdings in anderer Form: "The Love Boat" - eine Art US-Version des "Traumschiffs" - kehrt in Reality-Form als "The Real Love Boat" zurück ins Programm. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um eine Datingshow auf einem Kreuzfahrtschiff. Damit wandelt CBS den Mittwochabend übrigens komplett zu einem Non-Fiction-Abend um und verschiebt "CSI: Vegas" auf den Donnerstag. An der Serien-Neuauflage hält man also trotz der eher enrüchternden Quoten fest und hofft darauf, mit einem Serien-Vorlauf mehr Krimi-Fans ansprechen zu können. Getrennt hat CBS im Drama-Bereich neben dem schon erwähnten "Magnum" hingegen noch von "Good Sam" und "Bull".

Mo Di Mi Do Fr So 20:00 The Neighborhood FBI Survivor Young Sheldon SWAT The Equalizer 20:30 Bob ♥ Abishola Ghosts 21:00 NCIS FBI: International The Amazing Race So help me Todd Fire Country East New York 21:30 22:00 NCIS: Hawaii FBI: Most Wanted

The Real Love Boat CSI: Vegas Blue Bloods NCIS: Los Angeles

Die neuen Drama-Serien

"So help me Todd": Maria Gay Harden spielt in der Serie Maria Wright, eine sehr korrekt arbeitende und akribische Top-Anwältin, Skylar Astin ihren zwar talentierten, aber schmuddeligen, und lässig- ziellosen Sohn Todd, der als schwarzes Schaf der Familie gilt und der gerade seine Privatdetektiv-Lizenz verloren hat. Als die beiden zufällig am gleichen Fall arbeiten, ist Maria überrascht und beeindruckt von den Fähigkeiten ihres Sohnes - und sieht, wie gut sie sich ergänzen könnten. Also stellt sie ihn als Ermittler in ihrer Kanzlei ein - was angesichts ihrer grundverschiedenen Haltung zu Recht und Gesetz aber natürlich trotzdem zu Dauer-Konflikten führt. CBS Studios produziert die Serie.

"Fire Country": Nachdem "SEAL Team" von CBS an Paramount+ abgegeben wurde, kehrt Max Thieriot nun mit der neuen Serie wieder zu dem Network zurück. Er spielt darin Bode Donovan, einen jungen Sträfling, der auf Wiedergutmachung und eine verkürzten Haftstrafe hofft, indem er an einem unkonventionellen Programm zur Brandbekämpfung in Nordkalifornien teilnimmt, bei dem er und andere Häftlinge mit Elite-Feuerwehrleuten zusammenarbeiten, um riesige, unvorhersehbare Waldbrände in der Region zu bekämpfen. Dabei wird ihm seine alte Heimatstadt zugewiesen, wo er einst hoch angesehen war, ehe er auf die schiefe Bahn geriet. CBS Studios produziert die Serie.

"East New York": Die Macher von "NYPD Blue" stehen hinter dieser Polizei-Serie, in der Amanda Warren die Rolle von Regina Haywood übernimmt, die frisch zur Chefin des 74. Polizei-Reviers in einem Arbeiterviertel in Brooklyn befördert wird, das sich mit der beginnenden Gentrifizierung im Umbruch befindet. Sie hat dabei selbst familiäre Bindungen in das Viertel, in dem Viele ihrer Beförderung und ihren neuen Methoden skeptisch gegenüber stehen - aber auch der Polizei generell. Dabei sieht sie es vor allem als ihre Aufgabe, die Kluft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu überwinden. Produziert wird die Serie von Warner Bros.

"True Lies": Fast 30 Jahre nach dem gleichnamigen Film mit Arnold Schwarzenegger legt 20th Television für CBS zur Mid-Season "True Lies" als Serie neu auf. Schwarzeneggers alte Rolle des Harry Tasker wird darin von Steve Howey übernommen. Er ist wie im Film Geheimagent für die "Omega Sektor" genannte Anti-Terror-Einheit, der auch gegenüber seiner Familie ein langweiliges Leben führt, von dem auch seine Frau Helen (Ginger Gonzaga) gelangweilt ist. Als die hinter sein aufregendes Doppel-Leben kommt, stellt Harry sie ein und stellt fest, dass sie ebenfalls beeindruckende Fähigkeiten mitbringt. Und so bringt das neue Agenten-Leben nicht nur das lange verloren gegangene Knistern in ihr Liebesleben zurück, sondern die beiden auch auf aufregende Missionen rund um die Welt.