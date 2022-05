Zwei Beförderungen, noch komplexere Job-Titel und mutmaßlich mehr Geld: Bei Paramount Global bekommen die beiden hauseigenen Streamingdienste Paramount+ und Pluto TV eine neue Führung für das Geschäft außerhalb der USA. So wird Marco Nobili zum "Executive Vice President und International General Manager von Paramount+" befördert. Er soll die weitere Expansion von Paramount+ in zusätzlichen internationalen Märkten verantworten. Und Olivier Jollet steigt auf zum Executive Vice President und International General Manager von Pluto TV, um das internationale Wachstum des werbefinanzierten Streamingdienstes zu verantworten.

"Die Gelegenheit, unser Streaming-Geschäft international auszubauen, ist enorm und 2022 wird ein entscheidendes Jahr für unsere Strategie. Da Paramount+ und SkyShowtime voraussichtlich bis Ende 2022 auf 60 Märkte expandieren werden und Pluto TV weltweit expandiert, bin ich zuversichtlich, dass die Führung von Marco und Olivier es uns ermöglichen wird, unser globales Streaming-Geschäft weiter auszubauen", sagt Raffaele Annecchino, President and CEO, International Networks, Studios and Streaming bei Paramount. An ihn und Tom Ryan, President und CEO Streaming, werden die beiden Beförderten künftig berichten. "Marco und Oliver haben bereits Paramount+ und Pluto bereits vorangetrieben und mit der Kontinuität in der Führung sind wir zuversichtlich, dass wir ein führendes Unternehmen im globalen Streaming werden können."



Nobili war zuvor Senior Vice President of International Marketing, Data & Analytics für die Streaming-Sparte von Paramount Global und wird nun alle Aktivitäten für Paramount+ außerhalb der USA beaufsichtigen, einschließlich Inhalt, Marketing, Vertrieb, Daten und Betrieb. Vor seinem Wechsel zu Paramount arbeitete er bereits bei Netflix als auch Amazon. Jollet, der bisher international als Senior Vice President und General Manager von Pluto TV tätig war, soll "einen koordinierten Ansatz zur weiteren Expansion von Pluto TV außerhalb der USA führen", das bislang schon in 30 Ländern und Territorien verfügbar ist. Jollet wird den gesamten Betrieb von Pluto TV außerhalb der USA beaufsichtigen, einschließlich Anzeigenverkauf, Inhalte, Marketing, Vertrieb, Daten und Betrieb.