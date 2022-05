Gerade einmal 2,2 Prozent Marktanteil – nach vorläufigen Quotendaten – holte "Guidos Wedding Race" im zurückliegenden Herbst an einem Sonntagabend bei Vox. Eine zweite, schon produzierte Folge, wanderte angesichts dieser Enttäuschung schnell ins Archiv. Im Juni nun soll sie gesendet werden. Allerdings will Vox das Format nun nicht mehr am Sonntagabend zeigen, sondern montags um 20:15 Uhr.

Am 13. Juni wird primetimefüllend und bis kurz vor Mitternacht zu sehen sein, wie drei Paare sich auf einen Roadtrip durch den Süden Deutschlands begeben. Es gilt, Strophen eines Liebesgedichts zu sammeln, um letztlich Guido Maria Kretschmer als Trauredner zu gewinnen. "Guidos Wedding Race", eine Produktion von Constantin Entertainment, übernimmt somit den Sendeplatz, den bis am Montag vor Pfingsten noch die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" inne hat.

Am Freitagabend endet kurz vor Pfingsten die Ausstrahlung von "Goodbye Deutschland"-Folgen. Geschichten rund um besondere Liebesbeziehnungen hatten sich zuletzt mit je um die sieben Prozent in der klassischen Zielgruppe gut geschlagen. Ab dem 17. Juni nun nimmt Vox freitags zur besten Sendezeit neue Folgen von "Die Hitwisser" ins Line-Up. Darin rätseln jeweils vier prominente Rateteams über Musikfragen. Angekündigt sind unter anderem Thomas Häßler, Pierre Littbarski, Jörg Wontorra, Laura Wontorra, Larissa Rieß, Philipp Isterewicz, oder Marie Reim.

Auch für dieses Format geht es auf einen neuen Sendeplatz. Die drei bisher in diesem Kalenderjahr ausgestrahlten Episoden liefen dienstags. Mit jeweils unter fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren sie auf diesem Slot nicht gerade erfolgreich unterwegs. 2021 waren "Die Hitwisser" zudem schon montags zu sehen, im Hochsommer kratzten sie dort teils an der 7-Prozent-Marke. Schon am Samstag, 11. Juni, meldet sich am Vorabend um 19:10 Uhr die Doku "Tierbabys - Süß & wild" mit einer neuen Staffel zurück.