Bereits in zwei Wochen wird sich "Late Night Berlin" in die Sommerpause verabschieden. Das kommt vor allem deshalb überraschend, weil eigentlich für den Juni noch Aufzeichnungen der ProSieben-Show mit Klaas Heufer-Umlauf angekündigt waren. Entsprechend verwundert zeigten sich einige Fans der Sendung in den sozialen Netzwerken.

Doch ein Ende der Show ist nicht in Sicht - stark schwankender Quoten in den zurückliegenden Monaten zum Trotz. "'Late Night Berlin' geht am 31. Mai vor den Pfingstferien in die Sommerpause und kommt im September mit der Herbststaffel zurück", stellte ein ProSieben-Sprecher am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage klar.

Über die Gründe für die vorgezogene Pause äußerte sich der Privatsender zunächst nicht. Tatsächlich dürfte die Planänderung mit dem zu erwartenden harten Gegenprogramm zu erklären sein: So spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 7. Juni in der Nations League gegen England, ehe eine Woche später die Partie zwischen Deutschland und Italien ausgetragen wird.

Auswirkungen auf den Produktionsumfang hat der Ausfall von "Late Night Berlin" nach DWDL.de-Informationen allerdings nicht - im Gegenzug wird Florida TV im Herbst schlicht mehr Folgen herstellen. Wann genau die Show mit Klaas Heufer-Umlauf auf den Bildschirm zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.