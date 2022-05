am 20.05.2022 - 11:15 Uhr

© WDR/Jan-Philipp Behr Marion Schmickler

Für die in dieser Zeit entstandene Reportage "Die zerrissenen Staaten von Amerika" erhielt sie zusammen mit Stefan Niemann den Fernsehpreis der RIAS Berlin Kommission. Zuletzt war Marion Schmickler innerhalb der Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland in der Weltspiegel-Digital-Redaktion tätig. WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni bezeichnete Schmickler nun als ausgewiesene USA-Kennerin und kompetente Journalistin. "New York als Sitz der Vereinten Nationen genießt eine große Bedeutung für unsere Berichterstattung", machte sie deutlich.

In Richtung der bald in den Ruhestand gehenden Christiane Meier erklärte die Chefredakteurin: "Sie hat für den WDR und die ARD über Jahrzehnte ausgezeichnete nationale und internationale Berichterstattung gemacht und dabei eine enorme Vielseitigkeit bewiesen."