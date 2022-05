am 23.05.2022 - 19:52 Uhr

"Gemeinsam mit prominenten Gästen steht Jan Böhmermann am Herd und brutzelt - ohne Starköche, Spiele oder Bewertung." Mit diesen Worten beschreibt ZDFneo die Kochshow "Böhmi brutzelt", die erstmals im vergangenen Jahr zu sehen war und seither häufig wiederholt wurde. Nun hat der Spartensender die zweite Staffel angekündigt.

Im Stile einer modernen Form von "Alfredissimo" begrüßt Böhmermann auch weiterhin jeweils einen Promi in seiner Sendung, an deren Ende idealerweise zwei leckere Gerichte stehen. Welches Rezept sein Gast mitbringt, erfährt Böhmermann erst zu Beginn jeder Folge. Zu den Personen, die diesmal an der Seite des Gastgebers kochen, hat sich ZDFneo bislang noch nicht geäußert.

Geplant sind sechs neue Folgen, die ab dem 2. Juli jeweils samstags um 19:45 Uhr ausgestrahlt werden. Am Vortag der TV-Ausstrahlung werden die Folgen zudem ab 10:00 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Die Produktion verantwortet UFE, also jene Firma, die auch das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann herstellt.

Mit dem "ZDF Magazin Royale" wird sich der Satiriker übrigens schon in dieser Woche in die Sommerpause verabschieden: Die vorerst letzte Folge der Show läuft am 27. Mai. Wann genau es im Herbst weitergeht, ist bislang noch nicht bekannt.