Am Samstag steigert in Paris das Finale der UEFA Champions League. Für DAZN geht somit die erste Saison der Königsklasse zu Ende, in der der Dienst sehr umfangreiche Übertragungsrechte hatte. Zwischen 2018 und 2021 teilte man sich noch mit Sky die Spiele auf; und musste in diesem Zuge vor allem auf ganz große Matches mitunter verzichten. Und auch wenn man am Samstag mit dem öffentlich-rechtlichen ZDF in Konkurrenz tritt, gibt der Dienst anlässlich des Spiels Liverpool gegen Real Madrid Gas. Einerseits sendet man – was bei DAZN weiterhin keine Selbstverständlichkeit ist – diesmal direkt und komplett aus dem Stadion in Paris. Zum anderen hat man sich die Dienste von Ex-Nationalspieler Sami Khedira gesichert. Khedira spielte früher in Madrid.

Die Übertragung beginnt 90 Minuten vor dem Anpfiff, also um 19:30 Uhr. Alex Schlüter und Laura Wontorra moderieren, Jan Platte kommentiert, auch der ehemalige Fußballspieler Sandro Wagner ist für Einschätzungen in Paris. Schon am Freitagabend will DAZN live auf Sendung gehen und ab 19 Uhr eine Talksendung übertragen. Darin wird von den Abschlusstrainings beider Mannschaften berichtet, es werden exklusive Interviews mit den Protagonisten geführt und Fans können in die Atmosphäre in der Finalstadt Paris am Abend vor dem Finale schnuppern.

Das ZDF, das ebenfalls direkt aus Paris berichtet, geht mit den Experten Per Mertesacker (früher für DAZN in Diensten) und Christoph Kramer ins Rennen. Béla Réthy kommentiert das Spielgeschehen, Jochen Breyer ist als Moderator im Einsatz. Nach dem Match kommt auch "Das aktuelle Sportstudio" aus Paris, in dem auch ein Schalt-Gespräch mit Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geplant ist.