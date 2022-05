am 25.05.2022 - 05:58 Uhr

Im vergangenen Jahr probierte RTLzwei die doppelte Dosis "Love Island" und ergänzte die bislang im Spätsommer gelaufene Reality-Show um eine Staffel im Frühjahr, so auch in diesem Jahr. In der linearen Ausstrahlung hatte diese siebte Staffel rückläufige Reichweiten zu verzeichnen, auch wenn sie bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen bei zweistelligen Marktanteilen blieb. Im April zeigte sich RTLzwei gegenüber DWDL.de rückblickend recht zufrieden, basierend auf nachgewichteten Quoten und der on-demand-Nutzung des Formats bei RTL+. Eine weitere Staffel war für den Spätsommer geplant.

Jetzt, gut fünf Wochen später, sieht das anders aus. Der Sender und Produzent ITV Studios Germany haben nach DWDL.de-Informationen entschieden, zum früheren Ausstrahlungsrhythmus von einer Staffel pro Jahr zurück zu kehren. Eine weitere Staffel in diesem Jahr ist nicht mehr geplant. Dazu auf Anfrage Thomas Fischer, Leiter Entertainment bei RTLzwei: „Love Island“ zählt zu den wichtigsten Formatmarken bei RTLzwei, sowohl auf dem Zuschauer- als auch auf dem Werbemarkt. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ITV Studios Germany pflegen wir diese Global Brand kontinuierlich in allen Bereichen."

Weiter sagt Fischer: Unser Ziel ist es, dass dieses Entertainment-Highlight auch in Zukunft bei den Zuschauerinnen und Zuschauern als Jahreshighlight im Markt wahrgenommen wird. Wir haben uns daher entschieden, die Ausstrahlungsfrequenz auf einmal pro Jahr festzulegen. Wir werden das Format kreativ mit voller Kraft weiterentwickeln freuen uns auf eine neue Staffel 'Love Island' mit Sylvie Meis im Jahr 2023."

Bei ITV Studios Germany trägt man die Entscheidung mit, auch wenn der Wegfall einer geplanten Staffelproduktion dieser Größe sicher nicht leicht fällt. "Wie sagt man so schön beim Daten: ‚Willst Du gelten, mach Dich selten!‘", erklärt Christiane Ruff, Geschäftsführerin des Produktionshauses, mit Zweckoptimismus und Zuversicht. Eine neue Staffel für 2023 ist schließlich bestellt - und ein paar Monate mehr können beim Arbeiten an dem Format in einem immer intensiveren Wettbewerb der Dating-Realitys sicher nicht schaden.

"Mit seinem Multichannel-Konzept hat 'Love Island' vor fünf Jahren den Grundstein für vollkommen neues Reality-Fernsehen in Deutschland gelegt und damit für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine bis dato einmalige Nähe zum Format und dessen Inhalten geschaffen. Genau diesem Gefühl wollen wir auch in Zukunft mit innovativen Formattwists gerecht werden und unterstützen daher die Entscheidung des Senders, nach einem Jahr mit zwei spannenden Staffeln wieder auf eine Produktion pro Jahr zu gehen", so Christiane Ruff. Unbekannt bleibt vorerst, ob die nächste Staffel der von Sylvie Meis moderierten Realityshow 2023 dann im Frühjahr oder Sommer laufen wird.