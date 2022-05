Bereits im Sommer 2020 und 2021 hatte Kabel Eins je eine Staffel der amerikanischen Krimiserie "Bosch" als Free-TV-Premiere gezeigt. Ein Quotenerfolg stellte sich jedoch in beiden Fällen nicht ein, weshalb die nun anstehende dritte Staffel noch später in die Wohnzimmer kommen wird. Los geht es nun in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni, also am ganz späten Freitagabend um 0:15 Uhr. Geplant ist die Ausstrahlung in Doppelfolgen. Harry Bosch ist zurück und bereitet gemeinsam mit der stellvertretenden Staatsanwältin Anita Benitez eine Anklage vor: Der Hollywoodregisseur Andrew Holland wird beschuldigt, eine Schauspielerin umgebracht zu haben. Parallel werden der Polizist und sein Kollege Detective Edgar einem neuen Fall zugewiesen - sie sollen den Mord an einem Obdachlosen aufklären.