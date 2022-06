Acht Folgen, gezeigt je im Doppelpack: RTLzwei wird im Hochsommer an vier Abenden neue Episoden der Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" zeigen. Los geht es am 22. Juni, einem Mittwoch, um 20:15 Uhr. Das Format übernimmt den Sendeplatz von der erfolgreichen Reality "Kampf der Realitystars".

In den acht neuen Episoden, die wieder von Endemol Shine Germany umgesetzt wurden, geht es unter anderem um Grundsatzentscheidungen. Denn Daniela wünscht sich einen festen Wohnsitz auch in Deutschland. Ehemann Lucas hingegen ist glücklich auf Mallorca und ist entsprechend gegen eine Wohnung in Deutschland. Zudem sind Daniela und Lucas im Urlaub in Griechenland zu sehen. Und dann gibt es auch noch Nachwuchs. Töchterchen Sophia bekommt einen Hamster, der auf den Namen Marshmallow getauft wird.

Die bis dato letzte Staffel von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" lief im Mai und Juni des Vorjahres – mit großem Erfolg. Im Schnitt wurden mehr als acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ermittelt. In der Spitze erreichten die Episoden zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 2015 war Daniela Katzenberger, die sich davor im Auftrag von Vox von Kameras begleiten ließ, zu RTLzwei gewechselt. Der Sender übertrug dann unter anderem auch ihre Hochzeit. Die Übertragung kam im Juni 2016 auf etwas mehr als 15 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Ihre Dokusoap hieß dann auch erst seit Staffel vier "Familienglück auf Mallorca". In den Staffeln davor ging es um Babyglück, Hochzeitsfieber und Weihnachtsfieber.