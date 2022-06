Isabella Thissen übernimmt mit sofortiger Wirkung als COO die Verantwortung für den Bereich Operations bei der Ad Alliance und löst damit Paul Mudter ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und, so die offizielle Angabe, im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Jahresende verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Bis dahin steht er der neu formierten Geschäftsleitung noch beratend zur Seite. Dieser Geschäftsleitung gehören künftig auch Stefanie Jäckel als Chief Strategy Officer, Lars-Eric Mann als Chief Marketing Officer und Peter Bartle als Chief Commercial Officer an. Alle vier berichten an Geschäftsführer Frank Vogel, der gemeinsam mit Matthias Dang an der Spitze des Crossmedia-Vermarkters steht.

In die Verantwortung von Isabella Thissen fallen damit künftig neben der Produkt- und Preisentwicklung auch die Bereiche Client Services und Data Business sowie die Steuerung sätmlicher interner Prozesse. Seit 2018 ist sie bei RTL Deutschland tätig und hat zuletzt als SVP Editorial Products & Innovation das journalistische Digitalportfolio sowie Innovationsthemen im Publishing verantwortet. Stefanie Jäckel kümmert sich um die Entwicklung von Strategien, die Bewertung neuer Geschäftsmodelle sowie die Steuerung unternehmensübergreifender Projekte. Sie hat schon seit 1999 verschiedene Leitungsfunktionen zunächst bei IP Deutschland und dann der Ad Alliance übernommen, zuletzt als General Director Strategy & Development.

Lars-Eric Mann verantwortet die Bereiche Marketing, Brand sowie eCommere, Partner & Content Operations und das Ad+Concept Studio, was er bislang als General Director geleitet und aufmerksamkeitsstarke Werbeformen und individuelle Kampagnen-Konzepte entwickelt hat. Auch er ist schon lange im Unternehmen: 2002 wechselte er einst als Sales Director zu IP Deutschland. Peter Bartle, der weiterhin auch den Bereich Unternehmensplanung und Controlling bei RTL Deutschland leitet, übernimmt bei der Ad Alliance zusätzlich den neu aufgestellten Bereich Commercial Affairs, zu dem unter anderem das Revenue Management gehört.

Matthias Dang, CEO Ad Alliance, zum Weggang von Paul Mudter: "Wir bedauern die Entscheidung von Paul Mudter, die Ad Alliance zu verlassen, sehr. Paul ist ein hochgeschätzter Kollege, der die Ad Alliance von Anfang an mit aufgebaut und maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die hervorragende Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg."

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, zur Neuaufstellung: "Neben der bereits kommunizierten Personalie Peter Bartle, haben wir mit Isabella Thissen, Stefanie Jäckel und Lars-Eric Mann drei starke Führungspersönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Digitale Medien & Produktentwicklung, Strategie und Marketing für die Ad Alliance-Geschäftsleitung gewonnen. Mit der erweiterten Geschäftsleitung und einer angepassten Bereichsstruktur stellen wir uns noch breiter auf, um unsere Position als Innovationstreiber in der crossmedialen Vermarktung weiter auszubauen und den Bedürfnissen unserer Kunden und Agenturen mit kreativen Konzepten und passgenauen Lösungen gerecht zu werden."