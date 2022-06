am 02.06.2022 - 12:26 Uhr

Schon seit vielen Monaten steht die dritte Staffel der RTLzwei-Serie "Wir sind jetzt" beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit, nun holt der Privatsender die neuen Folgen auch ins lineare Fernsehen. Zu sehen sind diese jedoch am späten Abend - und da sogar am Stück. Konkret strahlt RTLzwei die dritte Staffel am Montag, den 20. Juni ab 22:15 Uhr anlässlich der von RTL Deutschland ins Leben gerufenen "Woche der Vielfalt" aus. Die bisherigen Staffeln waren noch auf früheren Sendeplätze zu sehen.

Die RTL-Themenwoche legt den Fokus auf das Thema "Sexuelle Identität und Orientierung", welches auch beim Wiedersehen von Hauptfigur Laura und ihrer Clique eine zentrale Rolle spielt. Die Hauptrollen verkörpern Helga Lodder, Noah Tinwa, Adel Onodi und Lisa-Marie Koroll.

"Wir sind jetzt" wurde in der Vergangenheit mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Wie zuvor förderte das Medienboard Berlin-Brandenburg auch die neue Staffel und das begleitende Digitalkonzept. Die Story wird nämlich auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weitererzählt. Auf Instagram können Fans den Charakteren auch abseits der Episodeninhalte folgen und an ihrer Lebenswelt teilhaben.

Umgesetzt wird die Serie von Regisseur und Preisträger Christian Klandt, dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, und Head-Autor Burkhardt Wunderlich.

Neue Folgen von "Deutschland - Deine Schulden"

Für den 21. Juni hat RTLzwei derweil zwei neue Folgen der Doku-Reihe "Deutschland - Deine Schulden" angekündigt. Diese sind dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. In dem Format werden Verbraucherinnen und Verbraucher in der Privatinsolvenz begleitet, zudem wird die Perspektive der Schuldnerberater und Inkassobetreiber gezeigt. Die Produktion übernimmt Good Times.