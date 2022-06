am 03.06.2022 - 13:41 Uhr

Auf nicht ganz so prominentem Sendeplatz wird RTLzwei am Mittwoch, 22. Juni 2022 eine neue Reality-Sendung testen. "Die Überraschung deines Lebens", in der ein "Glücks-Kommando" mitwirkt, läuft ab 22:20 Uhr, nach der vermutlich wieder quotenstarken Doku-Soap von Daniela Katzenberger.