am 07.06.2022 - 11:52 Uhr

ITV Studios Germany hat angekündigt, seine Struktur auf Führungsebene zu erweiteren. Im Zuge dessen werden drei weitere Heads of Department ernannt, die direkt an Geschäftsführerin Christiane Ruff berichten werden. Wie bereits in anderen Abteilungen, werden ab sofort auch die Unternehmensbereiche Reality, Doku & Factual und Show & Quiz von neu benannten Bereichsleiterinnen verantwortet.

Konkret agiert Pamela Müller ab sofort als Head of Reality, Christiane Schiek Tajima verantwortet als Head of den Bereich Factual und Ellen Vukić wird Head of Show & Quiz. Zuvor hatten sie lange als Executive Producerinnen im Unternehmen Formate wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Queer Eye" und "Grill den Henssler". Nun sollen sie für alle Formate ihres Genres und den Austausch mit den jeweiligen Executive Producern verantwortlich sein.